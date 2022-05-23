«الأسر القوية» و«الحركة بركة».. إطلاق برنامجين لمكافحة التعاطى والإدمان

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الإثنين، ورشة العمل الإقليمية بالتعاون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتستهدف ورشة العمل التى تنعقد فى القاهرة فى الفترة من 22 الى 26 مايو الجارى تدريب إقليمى لبناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة فى مجال الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجها" بالاستعانة بالخبرات الدولية فى هذا الشأن، كذلك بناء المهارات الأسرية وسبل وقاية الأبناء وحمايتهم من الوقوع فى براثن المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية وبخاصة بين الأسر ذات الأوضاع الهشة والأكثر ضعفا، كذلك بناء المهارات الحياتية المهمة للشباب المعرضين لخطر المخدرات عبر عديد من الأساليب المبتكرة التى تعتمد على ممارسة الرياضة.



جاء ذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكرستينا ألبرتين الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعصام القدومى،الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينى والعديد من الخبراء الدوليين المهتمين بقضية مكافحة تعاطى المخدرات.

وأطلقت نيفين القباج برنامجى "الأسر القوية" و"الحركة بركة " بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسى الاجتماعى لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بمشاركة المتخصصين من الست دول المشاركة فى المشروع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى "الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين إلى جانب مصر".



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،أن إطلاق هذا المشروع يأتى فى التعاون المثمر بين دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة،كما يؤكد على أهمية التكاتف لمجابهة مشكلة تعاطى المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربى أمل الأمة فى النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها فى عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة.

وأضافت الوزيرة أن قضية "بناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة فى مجال الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجه" تعد من أهم التحديات التى تواجه محاولات المضى قدما فى تنفيذ خطط المواجهة، حيث تعانى كافة خطط المواجهة عالميا من نقص فى الكودار المعدة والمدربة وفقا للمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وهو ما نحتاج معه لتحرك غير تقليدى تجاه هذه المعضلة، إذ ينطلق من تضافر حقيقى للجهود والطاقات والإبداعات وإنكار للذات لتحقيق شراكة فاعلة مع المنظمات الدولية والآممية الرائدة والناجحة لحشد الدعم الفنى اللازم لنجاح هذه الخطط،كما أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليا على جدول أعمال الحكومة المصرية باعتباره من أهم أولويات العمل التنموى فى مصر وتجسد هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2022 حتى 2026 والتى أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعى متعدد الأوجه غايته معالجة كل القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها وقد حظيت بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستشرف بإطلاقه لها فى احتفالات باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار الغير مشروع بها.

وأوضحت القباج أنه انطلاقا من قناعة حقيقية بمحورية مواجهة مشكلات المخدرات كمكون هام فى استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، فإننا فى مصر فى سباق مع الزمن لتحقيق التطوير الذى ننشده لأنفسنا، ونعمل فى سبيل ذلك على أكثر من محور لترقية المنظومة الوطنية للمواجهة بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية، مؤسسيا وبشريا، بالتوازى مع تطوير السياسات والأداء على كل المستويات.

كما وقعت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون مع كرستينا ألبرتين الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لتنفيذ برنامج إقليمى "أثر الشباب" يتم بموجبه تنفيذ أنشطة توعوية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للتصدى للجريمة والعنف والمخدرات".

وأكدت القباج حرص مصر على دعم كل جهد دولى وإقليمى فى هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية فى هذا المجال وكذلك الاستفادة من كل التطورات والخبرات المتحصلة لدى كل الدول الصديقة إذ لدى الحكومة المصرية الاستعداد لتسخير كل خبراتها وإمكانياتها الفنية فى وضع السياسات الإقليمية أو الوطنية فى مجال مكافحة المخدرات وبخاصة جانب الطلب وتطوير قواعد البيانات والخرائط المعلوماتية المتعلقة بمشكلة المخدرات وفقا للعمر والجنس والفئات والمناطق الجغرافية الأكثر عرضة للمشكلة، والمواد المخدرة الأكثر انتشارا كذلك إعداد وتطوير وتقييم الحملات الإعلامية المتعلقة بقضية المخدرات وتمكين المجتمع المدنى وإذكاء دور العمل التطوعى فى الوقاية وبناء ثقافة رافضة للمخدرات بالاضافه الى تطوير المراكز العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان وتنفيذ برامج الدمج المجتمعى القائم على منهج حقوقى.

وأشار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الى انه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة سيتم تنفيذ العديد من الانشطة لدعم وتوعية الشباب والفتيات لمواجهة تعاطى المخدرات والجريمة والعنف والمشاكل ذات الصلة،كذلك مساعدتهم من أجل الاستمتاع بشبابهم بمنأى عن المخاطر التى تسببها المخدرات وكذلك الفئات المعرضة للخطر، لتوفير حياة أكثر أمنا وتعرضا للخطر، وتمكينهم اقتصاديا فى مجتمعات تخلوا من المخدرات والجريمة والعنف، حيث يتم تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج الإقليمى للدول العربى كما يستهدف البرنامج بشكل أساسى الاطفال والشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارىم من 15 و29 عاما، وكذلك الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من أجل المشاركة فى العديد من الانشطة للوقاية من المخدرات والعنف كذلك دعم تطوير الاستراتيجيات الشبابية والخطط الوطنية المتعلقة بالوقاية الفعالة للشباب من المخدرات والجريمة والعنف وإنشاء منصات وشبكات يقودها الشباب ودعم القادة الشباب والمتطوعين لزيادة المشاركة المجتمعية،كذلك مشاركة الشباب من متعاطى المخدرات أو المعرضة لخطر تعاطى المخدرات،فى برامج العلاج الوقائى وإعادة التأهيل.