السياحة تلزم فنادق شرم الشيخ برفع كفاءة الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أكد وزارة السياحة على ضرورة إلزام جميع المنشآت الفندقية برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها فى مدة أقصاها 6 أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقى المنشآت على مستوى الجمهورية.





وقالت الوزارة فى بيان: لقد انتهت وزارة السياحة والآثار من تدريب مفتشى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة لتأهيلهم على مراجعة مكونات شبكة الإنترنت الداخلية للفنادق وقياس كفاءة سرعات الإنترنت بها.

وأشار البيان إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج التدريبى من قِبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبى يأتى وفقا للخطة الموضوعة لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والتى يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الأولى فنادق القاهرة والجيزة فئات أربع وخمس نجوم، ومدينة شرم الشيخ فئات ثلاث وأربع وخمس نجوم وذلك بإجمالى 153 فندقا، على أن تقوم المنشآت الفندقية بالتعاقد مع أى من مقدمى خدمات الإنترنت المرخص لها بالعمل فى مصر طبقا للسرعات المحددة فى القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها فى مدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذى يأتى تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقى المنشآت على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع بشكل دورى تقدم الأعمال والعمل على حل كافة المعوقات لضمان الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية وتشغيل الإنترنت فى ضوء المُهل المنصوص عليها بالقرار الوزارى.

وأضاف أنه تم وضع مواصفات فنية محددة للشبكات الداخلية والتى يلزم على المنشآت الفندقية أن تقوم بإنشائها أو تطوير القائم منها.