دوت الخليج يكشف المشاركون فى دورى أبطال اوروبا من «اسبانيا وانجلترا وايطاليا»

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699502/تحيا-مصر-يكشف-المشاركون-فى-دورى-أبطال-اوروبا-من-اسبانيا-وانجلترا-وايطاليا

أسدل في الساعات القليلة الماضية الستار على منافسات الدوريات الكبرى في العالم، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، وحُسم الأبطال والمتأهلون إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بطولة دوري أبطال أوروبا التي تعد أكبر المنافسات القارية وصاحبة أكبر عدد متابعين بعد بطولة كأس العالم التي تقام كل أربع سنوات، كما يطمح في الوصول إليها جميع فرق الدوريات المحلية في القارة العجوز.

أسماء الفرق المشاركة فى دورى أبطال اوروبا من "اسبانيا وانجلترا وايطاليا"

ويصعد من الثلات دوريات الكبرى الإسباني والإنجليزي والإيطالي، إثنا عشر فريق يشاركون مباشرًة من دور المجموعات، بواقع ثلاث أندية من كل دوري سابق ذكره.

المتأهلون من الدوري الإسباني

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد جمع ست وثمانين نقطة، حصدهم من ست وعشرون انتصار وثمانية تعادلات، بينما نال أربعة خسائر، أحرز ثمانون هدفًا وسكن مرماه واحد وثلاثون.

وثاني المتأهلين من الدوري الإسباني، فريق برشلونة صاحب وصافة الترتيب برصيد ثلاثة وسبعين نقطة، حصدهم من واحد وعشرون انتصار، وعشر تعادلات، وسبعة خسائر، وسجل لاعبوه ثمانين هدفًا وسكن مرماه ثمانية وثلاثون.

أما ثالث متأهلي الدوري الإسباني لدوري أبطال أوروبا، هو فريق اتليتكو مدريد الذي احتل المركز الثاث في سلم ترتيب اللاليجا برصيد واحد وسبعون نقطة، حصدهم من واحد وعشرين انتصار، وثماني تعادلات، بينما نال تسع هزائم.

وفريق إشبيلية الذي اقتحم المربع الذهبي للدوري الإسباني ليضمن المقعد الأخير في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حصد سبعين نقطة من ثمانية عشر انتصار وستة عشر تعادلًا، ونال أربعوة هزائم.

المتأهلون من الدوري الإنجليزي

وحصد أربع أندية في الدوري الإنجليزي بطاقات الصعود لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال الأربعة مراكز الأولى في سلم الترتيب.

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي معلنًا عن نفسه بطلًا للقب للمرة الثانية على التوالي بعد اقتناص ثلاثة وتسعون نقطة، من تسع وعشرين انتصارًا وتحقيق ست تعادلات فيما نال ثلاثة هزائم، وسجل لاعبوه تسع وتسعون هدفًا، وسكنت شباكه ست وعشرون.

وجاء ليفربول في مركز الوصافة برصيد اثنين وتسعون نقطة، بعد الفوز في ثمانية وعشرين مباراة وتحقيق ثماني تعادلات، فيما خسر مواجهتين فقط، مسجلًا أربعة وتسعون هدفًا ومُني مرماه بستة وعشرين.

أما ثالث المقاعد فكانت من نصيب تشيلسي الذي جمع 74 نقطة احتل بهم المركز الثالث، بفوزه في واحد وعشرين مباراة والتعادل في إحدى عشر، والخسارة في ست مواجهات.

واقتنص فريق توتنهام هوتسبير بطاقة المركز الرابع لحسم الصعود لدوري أبطال أوروبا من نظيره آرسنال، برصيد 71 نقطة، حصدهم من إثنا وعشرون انتصارًا، وخمس تعادلات، بينما نال 11 هزيمة.

المتأهلون من الدوري الإيطالي

كان الدوري الإيطالي هذا الموسم مختلفًا، بعد عودة اي سي ميلان لمنصات التتويج بطلًا للمسابقة بعد غياب زاد عن الـ 10 مواسم.

فقد حجز الميلان مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل صدارة الترتيب واقتنص الدرع برصيد ست وثمانين نقطة، حصدهم من ست وعشرين انتصارًا وثماني تعادلات، بينما نال أربعة هزائم.

وتأهل رفقة الميلان، جاره انتر ميلان صاحب وصافة الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة، حصدهم من خمسة وعشرون انتصار، وتسع تعادلات بينهما نال أربعة هزائم.

وحل فريق نابولي ثالثًا في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع وسبعون نقطة، جمعهم من أربعة وعشرين انتصار وسبع تعادلات وسبعة خسائر.

وجاء فريق يوفنتوس صاحب أكبر عدد من بطولات الدوري الإيطالي في الـ10 مواسم السابقة، رابع فرق السيريا A المتأهلة لدوري أبطال أوروبا بعد حصده 70 نقطة.