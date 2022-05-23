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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699493/البرلمان-يحيل-مقترح-النائبة-إيلاريا-حارص-بشأن-إنشاء-مصنع-لإنتاج-شرائح-ألواح-الطاقة-الشمسية-بالبحر-الأحمر-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة صباح اليوم، اقتراح النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية وإدراجه ضمن أولويات مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

إنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر

وكانت قد تقدمت النائبة، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية وإدراجه ضمن أولويات مشروعات ‏وزارة الكهرباء ‏والطاقة المتجددة ‏وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت حارص، في اقتراحها، أن المقترح يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب، ‏بالإضافة إلى استغلال موارد ‏محافظة البحر الأحمر، ‏وتطبيق استراتيجية الطاقة المتجددة والنظيفة ‏والتوسع في هذه المشاريع.

وأوضحت أن إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، يعد من أهم المصانع التي تحتاجها مدينة رأس غارب في البحر الأحمر، ليضم العديد من أشكال إنتاج تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ليقوم على إنتاج الخلايا الشمسية وليس تجميعها.

وأشارت إلي أن المصنع يقوم ‏بإنتاج خمس خطوط توصيل ‏بكفاءة عالية جدا و سيتم إنتاج الشرائح من الرمال، مؤكدة أن الرمال المصرية تحتل المركز الأول من ناحية النقاء عالميا. ‏

كما أحال رئيس البرلمان، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب للحكومة، جاءت كالتالي:

1. سامى كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة القسطرة القلبية وجهاز الرنين المغناطيسى لمستشفى بئر العبد المركزى- مركز ومدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

2. نسرين صلاح عمر، بشأن اعتماد معامل الفيروسات التابعة لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لإجراء تحاليل الفيروسات الكبدية للمسافرين بالخارج.

3. إيناس عبدالحليم، بشأن توفير جهاز مُعجل خطى نووى لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعى- محافظة الدقهلية.

4.نشوى الديب، بشأن إنشاء مستشفى نساء وولادة وأطفال وجراحة أطفال على أرض مستشفى الحميات- محافظة الجيزة.

5. هانى مصطفى، بشأن إنشاء نقطة إسعاف لقرية الماى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

6. أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء مستشفى تأمين صحى شامل- مركز زفتى – محافظة الغربية.

7. أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير علاج مرض الهيموفيليا بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

8. علاء سليمان، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة لرسوم سيارات الإسعاف أثناء حضورها لمباريات دورى مراكز الشباب- محافظة أسيوط.