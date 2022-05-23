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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699491/أول-تحرك-برلماني-بشأن-النظام-الالكتروني-للحجز-في-المراكز-الطبية-الخاضعة-لمنظومة-التأمين-الصحى

تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن النظام الالكتروني للحجز في المراكز الطبية الخاضعة لمنظومة التأمين الصحى، حيث أوضحت عضو مجلس النواب أنه قد ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن تعثر الخدمة الالكترونية، حيث أن الخط الساخن نادرا إذا ما تمت الاستجابة والرد علي المنتفع من الخدمة، واستطاع المواطن ان يحجز الكشف الخاص به، فالخط الساخن لا يستجب بسهولة، واذا ما تم الاستجابة فان المواطن يستغرق أكثر من نص ساعة فقط كي يتمم إجراءات الحجز.

دوت الخليج

اول تحرك برلماني بشأن النظام الالكتروني للحجز في المراكز الطبية الخاضعة لمنظومة التأمين الصحى

واكملت امال رزق الله لقد مر عامان كاملين على تأسيس نظام التأمين الصحي الشامل بعد انطلاق المنظومة في شهر نوفمبر 2019 لتنجح في ضم ملايين المواطنين للحصول على التغطية التأمينية الشاملة، حيث يقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.

واضافت رزق الله يعتبر نظام التامين الصحي الشامل من أهم مخرجات العملية الصحية فى مصر، لاسيما وان هذا النظام يشمل مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما يتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية بخلاف طبيب الأسرة.

ويهدف نظام التأمين الصحي الشامل الى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة.

وبالفعل هناك خطى ثابتة قامت بها الدولة فى مشروع التحول الرقمى بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات. لكن عدم تعثر استخدام الخط الساخن على المواطنين امر يؤثر سلبا على المنظومة بأكملها، ويحمل المواطن أعباء حجز الكشف بالعيادات، لاسيما وقت الحالات الحرجة التى تحتاج الى ردود سريعة، والحالات التى تحتاج الى إسعافات سريعة.

ويصيب منظومة التأمين الصحي بالشلل نتاج عدم إمكانية تواصل المواطنين للحصول على حقوقهم فى العلاج والحجز بالعيادات

وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بزيادة أعداد خدمة الكول سنتر (الخط الساخن)، مع ضرورة أن يكون هناك أكثر من آلية اتصال اخرى خاصة فى حالة تعطل الخط الساخن نتاج ضغوط اتصالات المواطنين.

كما طالبت ايضا بان يكون هناك أكثر من رقم للخط الساخن، لاسيما وان ملايين المواطنين تستخدم الخط الساخن للانتفاع من خدمات التامين الصحي وكذا الحصول على كافة الاستفسارات اللازمة من جانب المواطنين المنتفعين.