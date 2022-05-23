انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على فتاة ابتزت طبيب بفيديوهات جنسية مقابل مبلغ مالي بوسط البلد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699488/القبض-على-فتاة-ابتزت-طبيب-بفيديوهات-جنسية-مقابل-مبلغ-مالي-بوسط-البلد

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على المتهمة بابتزاز طبيب بصور وفيديوهات، بعدما أقامت سيدة علاقة مع الطبيب بالاتفاق مع صديقتها بالتصوير بمنطقة وسط البلد.

دوت الخليج تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من الطبيب يفيد تعرضه للابتزاز من قبل سيدة كانت قد أرسلت له بعض مقاطع الفديو من داخل عيادته، الذي يظهر فيه مع فتاه، مقابل مبلغ مالي ضخم أو النشر على منصات التواصل الإجتماعي.

وبعمل التحريات الأزمة والتحقيقات تبين أن الفتاه حضرت إلى عيادة الطبيب بغرض الكشف عليها، واستطاعت انت تستدرجه، واتفقا على انت تقوم بينهم علاقة في اليوم التالي داخل العيادة وحضرت صديقتها معها واستطاعت أن توثق ذلك بهاتفها المحمول.

وأكدت التحريات أن الفتاه قامت بإبتزار الطبيب بإرسال صور وفيديوهات يظهر بيها مع فتاه داخل عيادته مقابل مبلغ مالي، ولكن رفض الطبيب وقام بالإبلاغ عنهم.

وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

على جانب آخر، وصل منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين لمحكمة جنايات القاهرة لحضور جلسة الحكم المُنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين لاتهامه "بالاتجار بالبشر".

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهتك عرض سبع فتيات أطفال، بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، بمحافظة بني سويف واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وصول محمد الأمين لجلسة النطق بالحكم عليه بتهمة الاتجار فى البشر

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، قد حجزت محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الإتجار بالبشر"، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل. وكان تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن، أثبت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.