انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان يحيل مقترح النائبة فاطمة سليم بشأن تطوير حديق الحيوانات ببني سويف للحكومة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699487/البرلمان-يحيل مقترح-النائبة-فاطمة-سليم-بشأن-تطوير-حديق-الحيوانات-ببني-سويف-للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير حديقة الحيوانات بمحافظة بنى سويف، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

تطوير حديق الحيوانات ببني سويف

وكانت قد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير حديقة الحيوانات بمحافظة بنى سويف.

وأكدت سليم، أن حديقة حيوان بني سويف، تقع في أحد أشهر المناطق في المحافظة على مساحة 4 أفدنة، وتعتبر واحدا من أهم المتنزهات للأهالي إلا أنها تعاني معاناة شديدة من الإهمال وتردي الأوضاع.

و تضمن الاقتراح، أن الحديقة تواجه أزمة كبيرة في نقص الموارد، نظرا لعدم وجود إمكانيات تساعدها لتكون عنصر جذب للمواطنين.

وطالبت النائبة في المقترح، وزارة الزراعة بإعلان خطتها لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها، والاستفادة من المقترحات المتاحة لزيادة مواردها ولتكون وجهة ترفيهية لأهالي بني سويف.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك مقترحات لتطوير الحديقة بداية من المخطط العام وبوابات الدخول والتعقيم ومسارات الحركة والمقاعد ووحدات الإضاءة، ومناطق الألعاب، والكافيتريات والخدمات الثابتة والمتنقلة ودورات المياه، وأقفاص ومناطق عرض الحيوانات مثل (بحيرة البجع _ بيت السباع _ بيت الزواحف _ القرود _ الطيور _ الكباش _ النعام _ بحيرة فرس النهر _ وغيرها).

وفي ذات السياق، أكد اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن هناك خطة لتطوير شامل لحدائق الحيوان تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتم البدء بحديقة الحيوان في الجيزة باعتبارها الحديقة الأم.

وأوضح أنه يوجد خطة لتطوير حديقة بنى سويف، حيث سيتم انشاء بها محاور ترفيهية ومنطقة ملاعب وكافتيريات على أعلى مستوى، بالإضافة الى إمداد الحديقة بحيوانات مختلفة واستخدام أسلوب عرض مختلف، واستغلال المساحات الكبيرة بها في ذلك الأسلوب المختلف.

وتابع: نستعين بخبرات أجنبية في خطة التطوير، ونعمل وفقا لمعايير جديدة في عرض الحيوانات داخل أماكن مفتوحة، حتى يتمكنوا من ممارسة سلوكياتهم الحقيقية.