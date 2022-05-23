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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699480/محافظ-كفرالشيخ-يلتقي-لاعبات-كرة-السرعة-ويطالبهن-بالتواصل-المستمر-مع-أسرهم

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على لاعبات كرة السرعة، الأربعة الذين أصيبوا في حادث تصادم أتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاى بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعى اتجاه طنطا، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، يوم 22 أغسطس الماضي.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ ونائبه باللاعبات ، في مركز شباب دسوق، مؤكداً أنه يتابع إجراء العمليات التي تجرى للاعبات، استكمالا للعمليات الجراحية التي أجريت لهم، عقب الحادث الأليم، متمنيا لهم السلامة ، موجها سيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتواصل المستمر مع أسر اللاعبات للإطمئنان عليهم، والتعرف على آخر العمليات التي تجرى لهن.

محافظ كفر الشيخ يثني على أسر اللاعبات الأربعة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يثني على أسر اللاعبات الأربعة الذين أصيبوا في الحادث الأليم، لرفع روحهن المعنوية، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لهم، وأنه في خدمتهم، وسوف يستقبلهم عقب إجراء بقية اللاعبات العمليات الجراحية التي ستجرى لبعضهن خلال الأيام المقبلة.