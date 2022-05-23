” القومى للمرأة بالدقهلية ” يواصل عقد جلسات الدوار ضمن المشروع القومى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 01:25 مساءً - فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظه الدقهليه وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة ، عدد من الجلسات دوار على التوازى ، استهدفت عدد من السيدات والرجال بقري الحصص وقرية كفر أبو زاهر ومنشأة ناصر زكفر يوسف وقرية كفر الترعة القديم وقرية الضهرية - مركز شربين بالمحافظة .

هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .