«رؤية وطن» بدء فعاليات منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب (صور)

جدة - نرمين السيد - ويهدف المنتدى لتنمية الكوادر البشرية العاملة فى مجال الشباب والرياضة لتطوير العمل المؤسسى فى هذا المجال، والعمل على زيادة التداخل والتفاعل الثقافى والمعرفى والاستعانة بالخبرات المختلفة من كافة الدول العربية. ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى حتى السابع والعشرون من الشهر الجارى.

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