التعليم العالى: تكلفة تجهيزات جامعة الزقازيق الأهلية تجاوزت 2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حول متابعة الموقف التنفيذى وسير العمل فى أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية.





أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة الزقازيق الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقا للمواصفات المتفق عليها.

وأوضح الدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعة تضم عدة مبانى منها، إدارة الجامعة و6 مبانى أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبى، 2 هندسى، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، و2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانا، وتشهد تقدمًا كبيرًا فى معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكل مبانى الجامعة والتى بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجارى الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة مسبقا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الجامعة سوف تقدم فى مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها؛ (البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجا فى تخصصات هندسة البناء، والعمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضى والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية)، و6 برامج فى العلوم الطبية وتشمل، (العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا المختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائى، طب وجراحة الفم والأسنان، الطب البشرى)، و5 برامج فى العلوم الإنسانية وتشمل؛ (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالى، التكنولوجيا المالية، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية).