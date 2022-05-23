كلنا واحد.. قوافل إنسانية لـ«الداخلية» بالقاهرة وجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية فى إطار مشاركتها فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، قافلة إنسانية وأخرى طبية إلى محافظتى القاهرة، وجنوب سيناء؛ للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.





ووجهت وزارة الداخلية قافلة مشتركة بين قطاعى حقوق الإنسان، والخدمات الطبية، لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين - مواد غذائية"، على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجا، وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال، ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى القاهرة وجنوب سيناء.

كما وجهت قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بينما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان، بزيارة عدد من المنشآت الشرطية؛ للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومباديء حقوق الإنسان، والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان)، فى إطار مشاركتها فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).