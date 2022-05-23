مخزون عبوات ألبان الأطفال مرضى الحساسية (الكمية وأماكن التواجد)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه العبوات يتم صرفها للأطفال الذين يعانون من حساسية ألبان الأبقار، حيث يتوجه أولياء الأمور إلى مراكز صرف الألبان بشهادة الميلاد ويتم التأكد أن الطفل يعانى من حساسية الألبان.

ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تخصيص فريق مدرب تحت إشراف استشارى أمراض وراثية، لتقييم الحالات، كما يتم متابعة النمو والحالة الصحية للطفل.

وتابع، أن الإدارة العامة للحد من الإعاقة تقوم بتوفير 23 نوعا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة، ويتم صرفها بالمجان من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية، وذلك بعد التأكد من التشخيص الذى يستلزم صرفها، موضحا أن الاحتياجات يتم تحديدها سنويا بناء على معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة.

وفيما يخص الألبان شبيهة الأم، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق أنه تم توريد 20 مليون و400 ألف عبوة من الألبان شبيهة لبن الأم خلال عام 2021-2022، على مرحلتين الأولى بدء من أول ستة أشهر بعد الولادة، والثانية بداية من الستة أشهر التالية.

وأشار الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أنه يتم تحديد احتياجات الصرف بناء على معدلات المواليد بجمهورية مصر العربية، كما يتم صرفها من منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمجان، مضيفا أن لجان التقييم بمختلف محافظات الجمهورية تقوم بفحص وتقييم الحالة الصحية للأم والطفل، للتأكد من انطباق معايير الصرف.

يذكر أن أماكن صرف ألبان الحساسية تضم:

محافظة القاهرة (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبى المحكمة بالنزهة، مركز طبى روض الفرج)

محافظة دمياط (مركز طبى حى ثالث)

محافظة أسوان (مستشفى دراو المركزى)

محافظة قنا (مركز الإرشاد الوراثى)

محافظة سوهاج (مركز طبى جزيرة محروس)

محافظة أسيوط (مركز الإرشاد الوراثى، مستشفى الإيمان)

محافظة الفيوم (مركز الإرشاد الوراثى بكيمان فارس )

محافظة الغربية (المركز الطبى العام بطنطا)

محافظة الإسكندرية (مستشفى أطفال الرمل)

محافظة بورسعيد (مركز الإرشاد الوراثى بمجمع العرب الطبى التخصصى)

محافظة الجيزة (المركز الطبى بالشيخ زايد)

محافظة البحيرة (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى سموحة بالإسكندرية

- عيادة الجهاز الهضمى والكبد مستشفى أبو الريش اليابانى بالقاهرة

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الدمرداش عين شمس

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق بمحافظة الشرقية

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى شبين الكوم الجامعى بالمنوفية

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى بالإسماعيلية

- مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة

- وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعى

- عيادة التمثيل الغذائى مستشفى الأطفال الجامعى بالمنيا

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط