توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع برتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز، فى إطار سعى وزارة البيئة لتعزيز دور المجتمع المدنى فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، والذى وقع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.





شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع برتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز، فى إطار سعى وزارة البيئة لتعزيز دور المجتمع المدنى فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، والذى وقع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

وأكدت فؤاد أن البروتوكول يأتى فى إطار الحرص على دعم مبادرات المجتمع المدنى ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجمعية كأحد منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية البيئة وخدمة المجتمع، فى مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ حملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وجهود التصدى لآثار تغير المناخ، وحملات التشجير والتوعية البيئية، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغيير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية، ورفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى مراعاة البعد البيئى فى كل الأعمال الخيرية التى تنفذها الجمعية، ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئى، وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

وتسعى وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى من خلال الخبراء فى كل المجالات البيئية، والدعم اللوجيستى، والتعاون فى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين لكل فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية.