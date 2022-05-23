هيفاء أبو غزالة: جامعة الدول العربية تولى اهتماما كبيرا بالشباب

بدأت الفعاليات بعرض فيلم بعنوان "رؤية وطن"، سلط الضوء على اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، وعرض الناتج القومى للمشروعات، وزيادة الفرص الاستثمارية، وأهداف التنمية المستدامة بها، عقب ذلك تم تقديم عرض فنى لفريق طلائع وزراه للشباب والرياضة من أبناء محافظة بورسعيد بعنوان "مصر التاريخ".
وفى كلمته، أعرب إسماعيل الفار، المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والذى حضر نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا التجمع العربى الكبير، حيث نقل تحيات وزير الشباب والرياضة لجميع الحضور والوفود العربية المشاركة، متمنياً مشاركة فعالة للجميع تحقق أهداف المنتدى.
من جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، فى كلمتها المسجلة: "أن جامعة الدول العربية تولى للشباب أهمية كبرى وتحرص على تعزيز العمل المشترك مع وزارة والشباب والرياضة"، مبينة أن منتدى العاملين بوزارات الشباب والرياضة العرب يهدف إلى مواجهة القضايا والتحديات التى تواجه العرب، مقدمة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وجاء فى كلمة رئيس مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولى الدكتور أحمد حجازى، أن المنتدى يمثل هيئات وزارات الشباب والرياضة العرب، لتغير الشعوب وتدعيم الحاضر ورسم قادة المستقبل، والوصول لتوصيات يتم تنفيذها لمواكبة التطور على المستوى الشبابى والرياضى، وفى ضوء الحفاظ على الشباب العربى وخلق جيل جديد قادر على التصدى أمام التحديات.
يذكر أن المنتدى يتضمن برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم 3 جلسات رئيسية ، حيث تأتى الجلسة الأولى بعنوان "بناء الإنسان العربى من منظور شبابى ورياضى"، وتأتى الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية فى المجال الشبابى والرياضى"، بينما تأتى الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسى على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".
ويضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يومياً، حيث يُعقد فى اليوم الأول 3 ورش، وهى "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفى اليوم الثانى تُعقد 3 ورش عمل وهى "آليات التحول الرقمى ورقمنة الخدمات، انشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤى لمبادرات عربية مشتركة"، وفى اليوم الثالث تعقد 3 ورش عمل أخرى وهى "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسى، الطريق نحو التميز المؤسسى وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامى للملتقى.
يشارك بالمنتدى نخبة كبيرة من المسىٔولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصرى.
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