هيفاء أبو غزالة: جامعة الدول العربية تولى اهتماما كبيرا بالشباب

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب بمشاركة وفود 20 دولة عربية تحت شعار "رؤية وطن" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولى، وتقام فعالياته خلال الفترة من "22- 27" مايو الجارى، بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





بدأت الفعاليات بعرض فيلم بعنوان "رؤية وطن"، سلط الضوء على اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، وعرض الناتج القومى للمشروعات، وزيادة الفرص الاستثمارية، وأهداف التنمية المستدامة بها، عقب ذلك تم تقديم عرض فنى لفريق طلائع وزراه للشباب والرياضة من أبناء محافظة بورسعيد بعنوان "مصر التاريخ".

وفى كلمته، أعرب إسماعيل الفار، المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والذى حضر نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا التجمع العربى الكبير، حيث نقل تحيات وزير الشباب والرياضة لجميع الحضور والوفود العربية المشاركة، متمنياً مشاركة فعالة للجميع تحقق أهداف المنتدى.

من جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، فى كلمتها المسجلة: "أن جامعة الدول العربية تولى للشباب أهمية كبرى وتحرص على تعزيز العمل المشترك مع وزارة والشباب والرياضة"، مبينة أن منتدى العاملين بوزارات الشباب والرياضة العرب يهدف إلى مواجهة القضايا والتحديات التى تواجه العرب، مقدمة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وجاء فى كلمة رئيس مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولى الدكتور أحمد حجازى، أن المنتدى يمثل هيئات وزارات الشباب والرياضة العرب، لتغير الشعوب وتدعيم الحاضر ورسم قادة المستقبل، والوصول لتوصيات يتم تنفيذها لمواكبة التطور على المستوى الشبابى والرياضى، وفى ضوء الحفاظ على الشباب العربى وخلق جيل جديد قادر على التصدى أمام التحديات.

يذكر أن المنتدى يتضمن برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم 3 جلسات رئيسية ، حيث تأتى الجلسة الأولى بعنوان "بناء الإنسان العربى من منظور شبابى ورياضى"، وتأتى الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية فى المجال الشبابى والرياضى"، بينما تأتى الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسى على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".

ويضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يومياً، حيث يُعقد فى اليوم الأول 3 ورش، وهى "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفى اليوم الثانى تُعقد 3 ورش عمل وهى "آليات التحول الرقمى ورقمنة الخدمات، انشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤى لمبادرات عربية مشتركة"، وفى اليوم الثالث تعقد 3 ورش عمل أخرى وهى "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسى، الطريق نحو التميز المؤسسى وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامى للملتقى.

يشارك بالمنتدى نخبة كبيرة من المسىٔولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصرى.