إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة الثانية اليوم وغدا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة القوى العاملة أنه يتم اليوم الإثنين، وغدا إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة (2022 - 2026)، استكمالا للمرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة وتشمل 14 تصنيفا نقابيا.





وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشمل العاملين بالاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه من المقرر أن يتم بعد غد الأربعاء الطعون على الأسماء، وسيتم البت فى الطعون 26 مايو الجارى، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومى 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجارى لباقى اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

وأضاف أنه من المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوى الشأن 31 مايو، والبت فى التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومى 2 و3 يونيو المقبل.

ويتابع وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، عملية إعلان أسماء المرشحين.