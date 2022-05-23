منتدى دافوس.. شكرى يستعرض رؤية مصر لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين الرؤية المصرية للمؤتمر الذى يُعقد فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى جلسة "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف" والتى تعقد فى إطار المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس السويسرية. كان شكرى قد توجه مساء أمس الأحد إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2022.

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