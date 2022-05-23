محافظ سوهاج: تنفيذ 90% من تطوير مستشفى جهينة المركزى بتكلفة 180 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ سوهاج فى تصريح اليوم الإثنين، إن المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، لافتا إلى أن المستشفى مقام على مساحة 7500 متر مربع، ويضم 85 سرير إقامة مرضى، و12 سريرا للعناية المركزة، و4 غرف عمليات، وغرفة لعمليات القيصرى، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسيا للغسيل الكلوى".
وأفاد بأن المستشفى عبارة عن بدروم، ودور أرضى، و4 أدوار علوية، ويخدم عددا كبيرا من المواطنين فى شمال محافظة سوهاج.
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