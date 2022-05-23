انت الان تتابع تفاصيل خبر ضمن موازنة العام الجديد.. الحكومة تخصص 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699481/ضمن-موازنة-العام-الجديد-الحكومة-تخصص-90-مليار-جنيه-لدعم-رغيف-الخبز

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريراً تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية، وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، والتي تعد الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

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356 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأوضح التقرير الذي نشره المركز الإعلامي، حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة بزيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%.

90 مليار جنيه المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز

ووفقا للتقرير فقد بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه.

كما تم تخصيص 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة؛ لتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 ملايين أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

2.1 تريليون جنيع إجمالي المصروفات العامة لعام 2022/2023

وأبرز التقرير ملامح موازنة العام المالي 2022/2023، ففيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضح التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 15.4%، إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023، مقابل 1.8 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 16.7%.

وياتي ذلك ضمن خطة الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة والمتلاحقة التي تواجه العالم، حيث قامت بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة، ووضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.