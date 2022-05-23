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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699479/موازنة-الدولة-للعام-الجديد-317-مليار-جنيه-للتعليم-قبل-الجامعي-و159-للتعليم-العالي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريراً تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية، وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، والتي تعد الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

دوت الخليج

317 مليار جنيه مخصصات التعليم قبل الجامعي

وأوضح التقرير نسبة مخصصات قطاع التعليم بميزانية العام الجديد، حيث بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه عام 2022/2023، مقارنة بـ 256 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، بنسبة زيادة 23.8%.

159.2 مليار جنيه مخصصات التعليم العالي

وبجانت التعليم قبل الجامعي، تم زيادة مخصصات التعليم العالي إلى 159.2 مليار جنيه عام 2022/2023، مقارنة بـ 132.1 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 20.5%.

وأضاف التقرير أن مخصصات البحث العلمي بلغت 79.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 64.1 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة 23.7%.

2.1 تريليون جنيع إجمالي المصروفات العامة لعام 2022/2023

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة والمتلاحقة التي تواجه العالم، حيث قامت بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة، ووضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث ستبلغ الإيرادات العامة، 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022