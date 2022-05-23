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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699477/محافظ-المنوفية-يواصل-لقاءاته-اليومية-بالمواطنين-وحل-مشاكلهم-وتلبية-طلباتهم

واصل اليوم إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، لقاءاته اليومية مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بالفحص الفورى لطلب مواطن بقرية ميت البيضا بالباجور باستصدار ترخيص لإحلال وتجديد منزله الذى تعرض للهدم في موجة السيول والأمطار على الرغم من استيفائه لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وذلك لاتخاذ اللازم.

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كما التقى محافظ المنوفية بمواطنة من ذوى الهمم من ناحية ميت خاقان بحى شرق شبين الكوم تعاني من إعاقة حركية ولا يوجد مصدر دخل لها ،وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمساعدتها علي تحمل نفقات العلاج و الأعباء المعيشية.

عمل سور حديدى وتأمين وإنارة مقابر شبين الكوم

و استمع المحافظ إلى طلب مواطنة بشبين الكوم تلتمس فيه عمل سور حديدى وتأمين وإنارة مقابر شبين الكوم لمنع اى اعتداء على الأموات والحفاظ على حرمتهم ، وقد وجه المحافظ بعمل خطاب لمدير أمن المنوفية لدراسة المقترح كما وجه رئيس مدينة حى غرب شبين الكوم بإنارة المقابر .

وأحال المحافظ شكوى مواطن يتضرر فيها من سوء استهلاك المنشأت والمحلات والورش للمياه وإهدارها في رش الطرق مما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للدراسة والعرض بمقترح يلزم كافة المنشأت والمحلات بترشيد استهلاك المياه ، وكذا طلب مواطن بقرية شوشاى مركز أشمون بتغطية مصرف مسافة 500 متر من مدخل شوشاى الشرقي وذلك لتضرر الأهالى من القاء القمامة والحيوانات النافقة به الى رئيس الادارة المركزية للري لإدراجه بالخطة.

وخلال اللقاء كلف المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم ببحث واتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطنة بشبين الكوم تتضرر فيها من قيام جارها بعمل إحلال وتجديد لمنزله بشكل غير هندسي مما الحق الضرر بجدران منزلها وأصبح الخطر يهدد منزلها.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.