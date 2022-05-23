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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699475/البرلمان-يحيل-مقترح-النائب-أحمد-خطاب-بشأن-توفير-علاج-مرضي-الهيموفيليا-بإحدى-مستشفيات-البحيرة-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة صباح اليوم، اقتراح النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير علاج مرض الهيموفيليا بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمركز كفر الدوار- محافظة البحيرة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

دوت الخليج

توفير علاج مرضي الهيموفيليا بإحدى مستشفيات البحيرة

وكان قد تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، بشأن توفير علاج مرض الهيموفيليا بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وأوضح خطاب، أن مرضى" الهيموفيليا" هم مرضى دم نزف وراثي، وهو أحد الاضطرابات الوراثية النادرة الناجمة عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم "البروتينات"، و يصيب الأطفال الذكور أكثر من الأطفال الإناث، وهذا المرض يسبب في إعاقات حركية، نظرًا للنزيف الداخلي الذي يسببه مع أي حركة.

وتابع عضو مجلس النواب: الأهالي يجدون صعوبة في صرف علاج هذا المرض اللعين ، بسبب الروتين والإجراءات المعقدة من جانب وزارة الصحة، مطالبا بتوفيره في مستشفى كفر الدوار تيسيرا على الأهالى.

كما أحال رئيس البرلمان، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب للحكومة، جاءت كالتالي:

1.محمد حمدى دسوقى، بشأن زيادة عدد أجهزة الغسيل الكلوى ورفع كفاءة الوحدة بمستشفى المبرة للتأمين الصحى- محافظة أسيوط.

2. الحسينى عيسى جلال، بشأن إمداد مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط بسيارة نصف نقل لنقل المستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين.

3. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن تزويد مستشفى الشيخ زويد بجهاز أشعة مقطعية ورفع كفاءة وحدة الرعاية، ورفع كفاءة طب الأسرة بالنخلات الشيخ زويد، وإعادة إعمار وحدة أبو رفاعى الصحية- محافظة شمال سيناء.

4. سامى كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة القسطرة القلبية وجهاز الرنين المغناطيسى لمستشفى بئر العبد المركزى- مركز ومدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

5. نسرين صلاح عمر، بشأن اعتماد معامل الفيروسات التابعة لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لإجراء تحاليل الفيروسات الكبدية للمسافرين بالخارج.

6. إيناس عبدالحليم، بشأن توفير جهاز مُعجل خطى نووى لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعى- محافظة الدقهلية.

7.نشوى الديب، بشأن إنشاء مستشفى نساء وولادة وأطفال وجراحة أطفال على أرض مستشفى الحميات- محافظة الجيزة.