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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699466/النواب-يحيل-مقترح-النائبة-نشوي-الديب-بإنشاء-مستشفى-نساء-وأطفال-بالجيزة-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة صباح اليوم،اقتراح النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء مستشفى نساء وولادة وأطفال وجراحة أطفال على أرض مستشفى الحميات- محافظة الجيزة.

دوت الخليج

إنشاء مستشفى نساء وأطفال بالجيزة

وكانت قد تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى نساء وولادة وأطفال وجراحة أطفال على أرض مستشفى الحميات بمحافظة الجيزة.

وأشارت إلى أن الكثافة السكانية لمحافظة الجيزة كبيرة جدا، الأمر الذي يتطلب وجود مستشفى متخصصة لخدمة النساء والأطفال.

وأكدت عضو مجلس النواب، علي ضرورة الاستفادة من أرض مستشفى الحميات من خلال اطلاق مشروع لخدمة أهالي الجيزة، و طالبت بتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء المستشفى لتيسير الأمر عليهم.

قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وقد جاء مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.