انت الان تتابع تفاصيل خبر تأثير وسائل التواصل الإجتماعى فى ندوة بـ"إعلام زفتي " حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699465/تأثير-وسائل-التواصل-الإجتماعى-فى-ندوة-بـإعلام-زفتي

عقد مجمع اعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعى، الإيجابيات والسلبيات" بقاعة المجمع ، وناقشت الندوة بيان اثر تواجد وسائل التواصل خاصة بين الأطفال، وتحدثت الدكتور نبيلة عبد الفتاح قشطى كبير معد برامج لدى التليفزيون المصرى بقناة الدلتا وبدأت بتعريف مواقع التواصل بجميع أنواعها واسمائها، وبين اثر هذه المواقع في الحياه الاسرية،ثم شرح ايجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعى .

دوت الخليج

واشارت إلى أضرار هذه الوسائل أو المواقع على الأطفال الجيل الجديد والتي أصبحت شئ مهم جدا في حياتهم مع قلة خبراتهم كونها تفتح لهم أبواب جديدة لا يعلم الطفل ضررها من نفعها ثم يأتي دور الاسرة فيجب مراقبتهم والحد من اندماجهم وارتباطهم مع هذه المواقع ،كما أنها تؤثر على أهمية ومكانة أماكن الدراسة من مدارس وجامعات و كذا قيمة الشهادة التي يأخذها الطالب في نهاية دراسته بحجة أن كل المعلومات متاحة يأخذ منها الفرد ما يريده ويفيده ويناسب عمله .

مواقع التواصل تزيد من العلاقات الأجتماعية

وأضافت، أنه على الرغم من أن مواقع التواصل تزيد من العلاقات الأجتماعية إلا انها تتسبب في الانطواء والتباعد الأسرى وانغلاق كل فرد من الأسرة مع نفسه واخطر السلبيات هي التكفك الاسرى .

مواقع التواصل جعلت العالم قرية واحدة

وأشارت، الى ان مواقع التواصل جعلت العالم قرية واحدة فنحن نستطيع أن نتابع الاخبار العالمية اول بأول كما أنها أصبحت وسيلة لتشكيل رأى عام فعال وسهولة البحث عن المعلومات سواء عامة أو خاصة ومساعدة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات في التواصل مع العملاء من بيع منتجات وتوسيع نطاق خدماتهم، وسهولة التعرف على عادات وتقليد البلد الأخرى إلا أنها ساعدت في ضياع ودمج والعادات والتقاليد الهوية الخاصة بكل بلد .

ولفتت، أنها أصبحت وسيلة من وسائل النصب والسرقة على المستخدم اختراق خصوصية المستخدمين، وفى ختام الندوة تم اجراء حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفسارات الحضور.

شارك في الندوة بعض موظفي وموظفات المصالح الحكومي، بحضور عبدالله الحصري مدير مجمع الاعلام وادار الندوة السيد سعد الله الغرباوى اخصائي اعلام تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام و عزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.