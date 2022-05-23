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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699461/وصول-محمد-الأمين-لجلسة-النطق-بالحكم-عليه-بتهمة-الاتجار-فى-البشر

دوت الخليج

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهتك عرض سبع فتيات أطفال، بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، بمحافظة بني سويف واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وصول محمد الأمين لجلسة النطق بالحكم عليه بتهمة الاتجار فى البشر

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، قد حجزت محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الإتجار بالبشر"، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل. وكان تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن، أثبت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.