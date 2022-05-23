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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699460/ليفربول-يعلن-التعاقد-مع-فابيو-كارفاليو-لاعب-فولهام-الإنجليزي-حتى-عام-2027

أعلن نادي ليفربول التعاقد مع فابيو كارفاليو لاعب فولهام الإنجليزي حتى عام 2027 مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني وبعض المتغيرات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حسم نادي ليفربول أول صفقاته للموسم الجديد، بعد التعاقد مع لاعب فولهام الإنجليزي فابيو كارفاليو في فترة الانتقالا الصيفية الحالية.

مانشستر سيتي بطل الدوري

في جولة مثيرة كانت خير نهاية للدوري الإنجليزي الممتاز، حسم فريق مانشيستر سيتي اللقب لصالحه، وذلك عقب تغلبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي حصد 92 نقطة.

وتقدم أستون فيلا على ما نشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، عن طريق ماتي كاش وفيلبي كوتونيو، إلا أن “السيتيزنس” عاد مجددًا رافضا ضياع لقب الدوري، عن طريق جوندوحان وردريجو.

وتقدم وليفرهامبتون في الدقيقة 3 عن طريق بيدرو نيتو، فيما أحرز ساديو مانى لاعب فريق ليفربول، الهدف الأول فى شباك نظيره وولفرهامبتون، فى الدقيقة 24، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للحمر في الدقيقة 83 وربرتسون في الدقيقة 89.

وبهذا، يحصد فريق مانشيستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما حصل على وصافة الدوري في 6 مناسبات سابقة. فيما حصد فريق ليفربول، الذي خسر اللقب اليوم، بطولة الدوري الإنلجيزي في 19 مناسبة.

كما توج محمد صلاح بنهاية الدوري الإنجليزي بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي بالشراكة مع لاعب توتنهام “سون، حيث أحرزا 23 هدفًا.

دي بروين أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، أمس، الأحد، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وقامت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، بالنشر على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.