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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699459/البرلمان-يحيل-اقتراح-النائبة-إيناس-عبدالحليم-بشأن-بتوفير-جهاز-معجل-خطي-نووي-لعلاج-الأورام-بمستشفى-المنصورة-للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبةإيناس عبدالحليم، بشأن توفير جهاز مُعجل خطى نووى لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعى- محافظة الدقهلية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

وكانت قد تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم،بطلب باقتراح برغبة، بشأن توفير جهاز مُعجِل خطي نووي لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي.

توفير جهاز معجل خطي نووي لعلاج الأورام بمستشفى المنصورة

وأوضحت عبدالحليم، أن مستشفى المنصورة الجامعي والتي تعتبر من أكبر المستشفيات الجامعية، تعاني من نقص في عدد من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة والهامة للغاية والتي يتم استخدامها في سبيل علاج مرضى الأورام السرطانية ، على رأس تلك الأجهزة هو جاهز ( المُعجِل الخطي النووي ) .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن ذلك الجهاز الذي عادة ما يتم إعطاء العلاج الإشعاعي الخارجي باستخدامه – فهو جهاز يوجه أشعة عالية الطاقة إلى جسم المريض، ويأتي ذلك من خلال تحرك المعجّل الخطي حول جسد المريض أثناء الجلسة الإشعاعية من أجل توصيل الإشعاع من عدة زوايا أثناء الاستلقاء على الطاولة.

وأكدت عبدالحليم، أن محافظة الدقهلية كان بها ٣ أجهزة من نوع المعجل الخطي النووي كان قد تم توفيرهم منذ عام ١٩٩٠ ، تم تكهين عدد ٢ جهاز منهم للتقادم وعدم الصلاحية، ولا يوجد سوى جهاز واحد بالمحافظة كلها منذ عام ٢٠٠٨ وقد شارف هذا الجهاز المتبقى أيضاً على التقادم نظراً لتهالكه الشديد جراء الضغط المهول عليه .