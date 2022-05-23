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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699454/النائب-أيمن-ابو-العلا-يطالب-بتعديل-إجراءات-الحج-الفردى-فى-القانون-الجديد-والحكومة-تعقب

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحد للحج.

وقال أبو العلا، خلال استعراضه التعديل المقدم منه بشأن المادة الثانية بمشروع القانون، أن تعريف " حج الفرادى" فى مشروع القانون، ينص على : الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.وأوضح أبو العلا، أن الفقرة الأخيرة من التعريف، تلزم الحاج الفرادى، بأن يتعاقد مع شركات سياحة.

النائب أيمن ابو العلا يطالب بتعديل إجراءات الحج الفردى فى القانون الجديد.. والحكومة تعقب

وأضاف عضو مجلس النواب، فى كثير من الأحوال فى الحج الفردى يكون الشخص قد تصرف فى حجز الفندق والمطوف وباقى اجرءاته.. فهل يسرى عليه هذا القانون.. واذا كان يسرى يبقى لازم احذف الفقرة الخاصة بشركات السياحة وتنفيذها للحج الفردى.

وتابع أبو العلا، سريان ذلك القانون على هؤلاء الاشخاص، يعنى أنهم مضطرون للتسجيل على فى المنظومة وبالتالى لابد من حذف هذه الفقرة. ومن جانبه طالب المستنشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة بالتوضيح والرد، ليعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن الهدف من ذلك النص وتلك الفقرة، هو أن تكون هناك شركة سياحة مسئولة عن الشخص فى السعودية، ما يمنع أى حالات تلاعب بأى حاج ووافق المجلس على التعريف كالتالى: حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.