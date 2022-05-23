الداخلية تعلن بدء فعاليات ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:29 مساءً - انطلقت اليوم الأثنين الموافق 23 الجارى فعاليات ورشة العمل الإقليمية (الأساليب والإتجاهات المستجدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالشرق الأوسط وأفريقيا)،

والمقررعقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وذلك حتى يوم 25 الجارى، بمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بعدد (27) دولة فضلاً عن مصر وهى ( ليبيا - تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالي – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية).

وبمشاركة خبراء عدد (6) منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الاتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").