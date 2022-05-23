شكري يشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:28 مساءً - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس بسويسرا.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ومن المقرر أن يُشارك وزير الخارجية في الحدث الذي يُعقد في إطار المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما يلتقي الوزير شكري مع عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على هامش فعالياته.