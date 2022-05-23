فعاليات حملة طرق أبواب بعنوان احميها من الختان بمحافظة البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:28 مساءً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظه[[ البحيره ]] اليوم الاحد الموافق ٢٢مايو ٢٠٢٢م حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان"

برئاسه المهندسه / زكيه رشاد مقرره فرع المجلس القومى للمرأه بالبحيره

، بإجمالى مستهدفين ١١٤٠٠

[[ ٤٠٠٠ سيدة - ٢٤٠٠ رجل - ٥٠٠٠ طفل]]

* بمركز دمنهور بقرى [[ عزب قابيل - بسطره - نقرها - طاموس - العوجا ]]

* مركز وادى النطرون بقرى [[ الطبرانى - الحمراء - مدينه وادى النطرون - الامام مالك - الصديق يوسف ]]

مستهدف بمشاركة عدد٥٠ رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .