محافظ الجيزة: استقبال 35 ألف طن قمح بالشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة عن انتظام عملية توريد محصول القمح بكل الصوامع والهناجر والشون التابعة للمحافظة إذ بلغ ما تم توريده من المزارعين لموسم الحصاد 2022 حوالى 35 ألف طن من الأقماح حتى الآن وذلك بـ14 موقعا تبلغ سعتهم التخزينية 259 ألف طن.





وأضاف محافظ الجيزة أن أعمال الإستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة من خلال اللجان المشكلة للرقابة الدورية على أماكن التخزين والتحقق من جودة وصلاحية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم. ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كل مستحقاتهم وتجاوز المستهدف هذا العام. كما وجه اللجان المختصة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حافظآ على سلامة العاملين والصحة العامة لهم. و أشار إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد حيث يتم إستلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة بـ14 موقع بانحاء المحافظة التابعة للبنك المصرى الزراعى وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة والشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع.

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