وزير الخارجية يشارك فى اجتماع المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد فى مدينة دافوس بسويسرا.





صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية فى الحدث الذى يعقد فى إطار المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص فى مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما يلتقى الوزير شكرى مع عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين فى المنتدى على هامش فعالياته.