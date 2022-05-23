الداخلية: بدء فعاليات ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل الإقليمية (الأساليب والاتجاهات المستجدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالشرق الأوسط وإفريقيا)، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وذلك حتى يوم 25 من الشهر الجارى.





ويشارك في الورشة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بعدد (27) دولة فضلاً عن مصر، وهى (ليبيا - تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية). كما يشارك فيها خبراء (6) منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الاتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

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