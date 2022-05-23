فوز ابتكار «منتجات صلصة دون طماطم» بمسابقة تعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم، فوز الدكتورة منال محمد رمضان من قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة معهد الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز الأول عن ابتكارها لمنتج مصرى 100% (منتجات صلصة دون طماطم) فى مسابقة تعميق التصنيع المحلى التى أطلقها المركز.





وقال هاشم - فى تصريح اليوم - إن المسابقة استهدفت تمويل مخرجات بحثية للوصول إلى السوق وتنفيذ النماذج الأولية ونصف الصناعية ودعم الأفكار والابتكارات ذات المردود الاقتصادى، حيث يتم تقييم المقترحات المقدمة على أساس وجود منتج على المستوى المعملى، يكون له احتياج فعلى بالسوق المحلى المصرى قابل للتطبيق على المستوى الصناعى.

وأضاف أن المسابقة جاءت تحت إشراف مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز وتحت شعار "فكر وابتكر" فى مجال الصناعات الغذائية والتغذية، لافتا إلى أنه تقدم لها 7 فرق بحثية بمنتجات غذائية مبتكرة وأفكار إبداعية تسويقية واقتصادية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال محمد رمضان أنها فازت بالمركز الأول وحصلت على كأس المسابقة وشهادة تقدير لنجاحها وفريقها البحثى فى إنتاج بدائل صحية واقتصادية مصرية 100% لمنتجات تقليدية بهدف المساهمة فى تحقيق الأمن القومى الغذائى والصحى ورفع شعار (غذاؤك دواؤك) والحد من الاستيراد واستثمار خيرات بلدنا الطبيعية.

وقالت "إن منتجات (الصلصة دون طماطم) ضمن المخرجات البحثية لمشروع ممول من المركز القومى للبحوث خلال الفترة من (2019-2022)، وترجع أهميته بعد الاتجاه العالمى للبحث عن منتجات طبيعية صحية بديلة للمنتجات الغذائية وخاصة المضافات الغذائية ذات المشاكل الصحية.

وأكدت أن هذا المشروع يساهم فى دعم الاقتصاد القومى الغذائى (توفير العملة الصعبة ومنع استيراد المركزات بما يزيد على 7 ملايين دولار) إلى جانب دعم الاقتصاد القومى الصحى من خلال رفع الكفاءة الصحية للمستهلك وحمايته من الأمراض لاستخدام بدائل صحية 100% لمنتجات ومضافات غذائية أو بدائل محلية طبيعية لا تسبب مشاكل صحية بخامات ذات قيمة غذائية عالية جدا واقتصادية مصرية محلية.

وكشفت عن مميزات هذا المنتج المبتكر "فهو أورجنك، محصول دائم طوال العام، ألوان الثمار ثابتة، محاصيل صديقة للبيئة، الهدر لا يتعدى 1% وبدون أى مخلفات زراعية، خال تماما من الألوان والمواد الحافظة الصناعية".

وبالنسبة للمميزات الغذائية والصحية، أوضحت أنه "منخفض جدا فى نسبة أملاح الصوديوم والأوكسالات، خال تماما من المواد الحافظة، الألوان الصناعية، ويتفوق فى القيمة الغذائية على المنتج التجارى، وله طعم رائع ومميز بدون إضافة ملح".

وأكدت الدكتورة منال محمد أن "هذا المنتج له مميزات اقتصادية عديدة منها انخفاض سعر تكلفة الطن مقارنة بالمنتجات التجارية، كيلو المنتج يعطى كيلو صلصة بدون فاقد يذكر، سعر المحصول ثابت طوال العام، منتج حصرى مصرى 100%".

وبينت أن "المعدات المستخدمة بسيطة وتوفر الطاقة والأيدى العاملة، كما أن عبوات المنتجات صديقة للبيئة واقتصادية، إلى جانب أن فترة الصلاحية ممتدة، المواد المستخدمة قليلة الرطوبة لا تفسد بالتخزين، واستخدام خامات رخيصة الثمن مصرية محلية بالإضافة إلى أن هامش الربح حوالى 400%".