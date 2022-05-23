السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة ستظل الشريك القوى لمصر

جاء ذلك فى كلمة للقائم بالأعمال خلال افتتاح المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر من أجل تمويل مستدام للتنمية، والذى ينعقد بتعاون وشراكة مثمرة بين مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية.
وقالت شامبين "إنه خلال عقود من الشراكة بين واشنطن والقاهرة، استثمرت الولايات المتحدة 80 مليار دولار فى مصر بواقع 30 مليار دولار فى التنمية الاقتصادية، و50 مليار دولار فى الدفاع الوطنى".
وأضافت "أن الفترة القليلة الماضية شهدت عددا كبيرا من الفعاليات بين الجانبين الأمريكى والمصرى سيما فى الاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية، ما يؤكد دعم مصر لجهود التنمية".
وتابعت أن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر فى جميع المجالات فى إطار الشراكة التى تجمع الجانبين، مشيرة إلى أن حكومتى البلدين تحاولان التعامل مع تغير المناخ، وأن المبعوث الأمريكى الخاص بتغير المناخ زار مصر مرتين خلال الفترة الماضية فى إطار التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وأعربت شامبين عن ثقتها أن مصر بالتعاون مع دول أخرى ستحاول البحث عن حلول مستدامة لتغير المناخ سيما وأن مصر من أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، مشددة على دعم واشنطن للأهداف الطموحة للتنمية فى مصر.
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