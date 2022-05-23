محافظ مطروح يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية مع مساعد رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح خالد شعيب، مع هشام السودانى مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية المتعثرة بالمحافظة ووضع المقترحات لاستكمالها بما يعود على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الإثنين - أنه تم مناقشة أعمال التوسعة لمحطة المعالجة الثلاثية والثنائية بمرسى مطروح، ووضع مقترحات الحلول لتصريف مياهها والقابلة للزيادة، وكذلك مشروع الصرف الصحى المتكامل بسيوة بنسبة تنفيذ 85%، وأهمية تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ الغابة الشجرية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاستقبال تصرفات المياه الواردة، أو مدى إمكانية واستغلال كميات المياه المعالجة فى الزراعة مستقبلاً.

وأكد شعيب أهمية التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع الحل الفنى المناسب لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة حفر الباطن بالحمام لتسليم 33 عمارة للمستحقين، وكذلك مخاطبة وزارة الإسكان لتدبير مبلغ مليونين و700 ألف جنيه للقرية البدوية (تعمير 1) بأبو ميلاد ببرانى التى يقيمها جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى لتوصيل مرفق الكهرباء، كذلك الحاجة لمبلغ مليونى جنيه لمد مرافق الكهرباء والمياه لـ4 أسواق حضارية بمطروح.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المركزية ومحافظة مطروح فى إقامة المشروعات، وفقا لطبيعة المحافظة مع استكمال التمويل اللازم لإنهاء تلك المشروعات، وناقش أهمية التنسيق مع وزارة النقل بشأن أعمال نقل الخطوط المتعارضة مع مسار القطار الكهربائى السريع، خاصة مع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى سواء محطات الرفع وخطوط الانحدار والخطوط الناقلة على الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح ومنها بمنطقة الحمام لمسافة 20 كيلومترا والعلمين بطول 12.5 كيلو متر والضبعة بطول 17.5 كيلو متر والتى تحتاج إلى تكلفة عالية بنحو مليار ونصف مليار جنيه.

ولفت إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن موافقة وزارة المالية على رفع حافز جذب العمالة لمدن غرب مطروح وسيوة من 150% إلى 200%، والموافقة على تشغيل عمالة النظافة بالشواطئ خلال موسم الصيف لاستيعاب زيادة رواد المحافظة، بعدد 50 عامل يومية مع توفير الاعتماد من خلال التمويل الذاتى بالمحافظة، كما تم الاطمئنان والتأكيد على تمام حل مشكلة قيد الارتفاع بمدرسة برانى ودخولها الخدمة.

من جانبه، أشاد مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، بمستوى الخدمات المقدمة والجهود المبذولة فى المشروعات التى تتم على أرض مطروح، مؤكداً التعاون مع المحافظة فى تذليل العقبات التى تواجه المشاريع والإسراع فى إنهائها.