أمين مجلس التعاون الخليجى يشيد بالمشروعات التنموية فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحجرف، خلال لقائه مع وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، اليوم الإثنين، أنها تعكس الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومصر فى كل المجالات وخصوصًا مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى وبحث الجانبان جهود مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخى "COP 27"، والذى سيعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

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