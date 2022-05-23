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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699443/مجلس-النواب-يحيل-مشروع-قانون-ضريبة-الأطيان-إلى-لجنتي-الخطة-والموازنة-والزراعة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

دوت الخليج

مجلس النواب يحيل مشروع قانون «ضريبة الأطيان» إلى لجنتي الخطة والموازنة والزراعة

وكان مجلس الوزراء، يرئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وافق على مشروع قانون لمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وقالت الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق اعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية، عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

كما احال المجلس خلال جلسته العامة اليوم، 3 قرارات جموهرية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، منها:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممُثلة في وزارة التعـــــاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُمــوقع بتاريخ 28 / 3 / 2022.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26 / 1 / 2022. (تحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)