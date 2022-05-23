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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699440/البرلمان-يحيل-مشروع-قانون-حالات-وإجراءات-الطعن-أمام-محكمة-النقض-للجنة-التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

دوت الخليج

البرلمان يحيل مشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للجنة التشريعية

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماع الحكومة، على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات بدء من أول أكتوبر 2022.

وقالت الحكومة أن التجديد للعمل بأحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، يأتي من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.

كما أحال رئيس مجلس النواب 3 اتفاقيات دولية للجان النوعية كالتالي:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيــــلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا الي حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 / 1 / 2022.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات علي عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3 / 3 / 2022.