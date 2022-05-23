دوت الخليج ينشر أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1050جنيها

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699439/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-وعيار-21--يسجل-1050جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، ارتفاعا كبيرا، وذلك بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، بسبب الأزمة العالمية الراهنة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل عيار 21 لـ 1050 جنيها.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم الإثنين 23 مايو:

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الإثنين ٩٠٠ جنيه للجرام .

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الإثنين23مايو:

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الإثنين ١٠٥٠جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الإثنين 23مايو:

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الإثنين ١٢٠٠جنيها للجرام

الاوقية: ١٨٦٢ دولار

تذبذب أسعار الذهب

أسعار الذهب، تشهد حالة من عدم الاستقرار و التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، وذلك منذ إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة قياس، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم.

حيث لجأ الكثير إلى الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن الوحيد حاليًا، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملات المحلية والأجنية.

شعبة الذهب، أكدت في وقت سابق، أن الدولة تعمل على إتخاذ إجراءات قوية لإحكام سيطرتها على أسعار للدولار وبالتبعية أسعار الذهب.