 بعد تأجيل جلسة وزيرة الصناعة الرقابية..النواب يواصل مناقشات قانون بوابة الحج

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699434/بعد-تأجيل-جلسة-وزيرة-الصناعة-الرقابيةالنواب-يواصل-مناقشات-قانون-بوابة-الحج

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمواصلة نقاش مشروع قانون بوابة الحج بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، حيث من المنتظر أن تشهد المناقشات عرض المواد والموافقة عليه مادة مادة، وذلك بعد أن تم تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لويرة التجارة والصناعة، نظرا لارتباطها بتكليف رئاسي، على أن يتم تحديده في جلسة لاحقة.

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كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.

بعد تأجيل جلسة وزير الصناعة الرقابية..النواب يواصل مناقشات قانون بوابة الحج

وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.