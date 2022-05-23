كيف تساهم حملة التنسيقية «سوا هنعدي» فى توعية الشباب بالأزمة العالمية..النائبة إيمان الألفي توضح

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699433/كيف-تساهم-حملة-التنسيقية-سوا-هنعدي-فى-توعية-الشباب-بالأزمة-العالميةالنائبة-إيمان-الألفي-توضح

دوت الخليج

النائبة إيمان الألفي توضح كيف تساهم«سوا هنعدي» فى توعية الشباب بالأزمة العالمية

أوضحت النائبة إيمان الألفي ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائها ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن اختيار اسم الحملة “سوا هنعدي”، جاء انطلاقا من تكاتف المصريين بجانب بعضهم فى الازمات، والمربع يدل على الاستقرار، وتوازي الأضلاع يعبر عن السير بالتوزاي مع مؤسسات الدولة، واللون الأصفر يدعو للثقة والفخر والاعتزاز، وعلم الدولة لتعزيز الهوية الوطنية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحملة تهدف إلى دعم صغار المستثمرين، من خلال تقديم اقتراحات بتشريعات لتحسين أوضاع المستثمرين، إضافة إلى تسهيلات مقدمة من الحكومة، موضحا ان الخروج من الأزمة العالمية يكون من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت النائبة إيمان الألفي، أن حملة “سوا هنعدي”، تدرس إنشاء صندوق لتوسيع نطاق الحماية المجتمعية تحت إشراف وزاره التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، لافتا إلى أن برنامج تكافل وكرامة، يضم 450 ألف مستفيد، وأن الحملة تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج.

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توعية الشباب أهم اهداف حملة”سوا هنعدي”، لافتة إلى حديث الرئيس السيسي فى افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، “ انا ممكن افتتح المشروعات وانا قاعد من غير مؤتمرات.. ولكن بنعرف الناس احنا صرفنا اد اي “.