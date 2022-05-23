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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699430/محافظ-سوهاج-بدء-التشغيل-التجريبي-لمحطة-صرف-بني-حميل-بتكلفة-74-مليون-جنيه

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية " بني حميل" بمركز البلينا، بتكلفة 74 مليون جنيه، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2014م، حيث تم إدراجها ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع توجهات الدولة والقيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

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وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع في خدمة 40 ألف نسمة من أهالي بني حميل ونجوعها، لافتا اهتمام المحافظة بالمشروعات المتعثرة بجميع المراكز، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانتهاء من كافة المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين .

محطة معالجة صرف صحي

أوضح المهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن محطة معالجة صرف صحي " بني حميل " تم إنشاؤها على مساحة 1275 متر مربع، بطاقة تصميمية 320 لتر/ثانية، وتشمل " شبكات انحدار بطول 20 كم بأقطار من 160 إلى 800 مم، وخط الطرد قطر 700مم بطول 7.1 كم .