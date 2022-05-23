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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699428/محافظ-الدقهلية--استمرار-متابعة-إعادة-تأهيل-ورفع-كفاءة-الشوارع-بشوارع-المنصورة

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ، اليوم الاثنين، عاى ضرورة استمرار متابعة اعمال تنفيذ الخطة المتكاملة لاعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع بنطاق غرب وشرق المنصورة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق.

دوت الخليج وأوضح مدير مديرية الطرق بالدقهلية انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم اليوم متابعة أعمال أعادة توسيط شارع قناة السويس من خلال وحدة الرصد وكذا أعمال التسوية والدك بالجليدر تمهيدا لأعمال الرصف .. خطة اعادة التأهيل ورفع الكفاء تشمل شوارع عبد السلام عارف اضاف وكيل الوزارة ان خطة اعادة التأهيل ورفع الكفاء تشمل شوارع عبد السلام عارف ومساكن العبور ومساكن الجلاء والسيد سليم بنطاق حي غرب المدينة، وتشمل ايضا شوارع الهادي والجرن وشارع اشرف مرجان الذي يربط بين عبد السلام عارف وقناة السويس بنطاق حي شرق . خطه متكاملة لعدد من الشوارع يشار الى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد سبق وأن إعتمد خطه متكاملة لعدد من الشوارع تحتاج إلي إعادة الشئ لأصله و تحتاج إلي رصف جديد ،بمشاركة الاحياء بالمدينة وقطاع الطرق وقطاع مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء.. هذا وقد اكد " مختار" علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات من خلال الاجهزة التنفيذية.

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