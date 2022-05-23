انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء.. إصابة 9 عمال في حادث تصادم سيلرة ببني سويف حصرياً على موقعنا
القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699420/بالأسماء-إصابة-9-عمال -في-حادث-تصادم-سيلرة--ببني-سويف
اصيب 9 عمال بإصابات مختلفة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بنى زايد مركز ناصر شمال بني سويف، أثناء ذهابهم إلى عملهم اليومى، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.
دوت الخليج
واستقبلت طؤارى مستشفى جامعة بنى سويف المصابين وجميعهم عمال ومقيمون بقرية الرياض بمركز ناصر وهم : عبدالله خ، 21 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وعبدالرحمن ا، 20 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وعمر خ، 24 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وعبدالرحمن ج، 20 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، و عبدالرحمن م، 20 سنة، وإشتباه كسر بالزراع الأيسر، و كريم عمر، 18 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، واحمد م، 18 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وأحمد س، 12 سنة، وبه كسر مضاعف بالساق اليسري، و رمضان ف، 29 سنة، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج.
الاسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية
وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. إصابة 9 عمال في حادث تصادم سيلرة ببني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.