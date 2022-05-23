انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء.. إصابة 9 عمال في حادث تصادم سيلرة ببني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699420/بالأسماء-إصابة-9-عمال -في-حادث-تصادم-سيلرة--ببني-سويف

دوت الخليج

واستقبلت طؤارى مستشفى جامعة بنى سويف المصابين وجميعهم عمال ومقيمون بقرية الرياض بمركز ناصر وهم : عبدالله خ، 21 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وعبدالرحمن ا، 20 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وعمر خ، 24 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وعبدالرحمن ج، 20 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، و عبدالرحمن م، 20 سنة، وإشتباه كسر بالزراع الأيسر، و كريم عمر، 18 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، واحمد م، 18 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة، وأحمد س، 12 سنة، وبه كسر مضاعف بالساق اليسري، و رمضان ف، 29 سنة، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج.

الاسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.