حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:22 صباحاً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن متطلبات يقظة المستلزمات الطبية الخاصة بالأطراف الصناعية، والتى تهدف إلى تعريف ممثلي شركات المستلزمات الطبية باشتراطات تقديم الملفات، وكيفية تقييمها من قبل إدارة اليقظة، وذلك في إطار التسجيل وإعادة التسجيل والموافقات الاستيرادية، مع القاء الضوء على كيفية متابعة المستلزمات الطبية في السوق المصري في مرحلة ما بعد التسويق.

ومن المقرر انعقاد الورشة يوم الأربعاء الموافق٢٥ مايو ٢٠٢٢ عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

الورشة مقدمة لممثلي شركات المستلزمات الطبية.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3PC4ZF5

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3NqVAyg