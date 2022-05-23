جولة تفقدية داخل كول سنتر منظومة التأمين الصحي الشامل 15344

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:22 صباحاً - بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل..

جولة تفقدية للدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، داخل الكول سنتر 15344، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من عمليات آليات تفاعل المنتفعين مع الكول سنتر، لضمان تحقيق الرضا الكامل للمنتفع عن الخدمة المقدمة، وتقييم المنظومة بشكل متكامل لضمان أفضل وأعلى معدلات التشغيل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الكول سنتر يختص بتلقي المكالمات الخاصة بحجز مواعيد الكشف في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر،،الإسماعيلية"، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات حول آليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية ذات الجودة العالمية وصرف الأدوية، وكذلك حل جميع الشكاوى الواردة من منتفعي التأمين الصحي الشامل، لضمان تحقيق الرضا الكامل للمواطن عن الخدمة وتقييم المنظومة بشكل متكامل لضمان أفضل وأعلى معدلات التشغيل.

وأضافت الهيئة، أن الكول سنتر 15344 يعمل بشكل متواصل دون انقطاع طوال أيام الأسبوع، وأنه يضم فريق متخصص ومدرب على أعلى مستوى، للقيام بحجز مواعيد الكشف في مراكز ووحدات طب الأسرة للمنتفعين بمحافظات تطبيق المنظومة، والإجابة فى أي وقت على استفسارات المواطنين سواء كانت ضمن المحافظات التي تقع فى دائرة تطبيق المنظومة أو المرجأ التطبيق فيها في الوقت الراهن، وكذلك تلقي جميع الشكاوى وحلها مباشرة، بمعنى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمنتفعين.

وتابعت: أن الكول سنتر يتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية فى التواصل مع المنتفعين لضمان الرضا الكامل عن الخدمة المقدمة، حيث يتم الرد الآلي على المكالمة وتوجيه المتصل إذا كان راغبًا في الخدمة الطبية وتابع لأي محافظة، أو الاستفسار، أو تقديم الشكوى، أو التواصل المباشر مع موظف خدمة العملاء لتقديم الشكوى وحلها مباشرة بالتواصل مع أطرافها وموظفي إدارة رضا المنتفعين بالمستشفى أو مركز أو وحدة طب الأسرة فى أقل من دقائق، بينما الشكاوى الطارئة التي لا تتحمل الانتظار يتم أتوماتيكي من خلال منبه إخطار مدير المنشآة بها للوقوف على حلها تمامًا، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.