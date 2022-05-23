وزيرا الإنتاج الحربى والهجرة يعقدان اجتماعا مع خبراء «مصر تستطيع»

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعًا تنسيقيا عبر تطبيق "زووم" مع الخبراء المصريين بالخارج المشاركين بجلسة "شركاء النجاح" ضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".





شارك بالاجتماع مايكل ستوش صاحب تاريخ حافل من العمل فى صناعة الطاقة المتجددة والبيئة، محمود على وهو المدير الإدارى فى DMG Mori Africa؛ DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT، أحمد مكى الرئيس التنفيذى السابق لشركة (Gulf Bridge International-GBI)، ومؤسس مشارك بها، جينس كايتر، العضو المنتدب لشركة Enertech GmbH Division CTC Giersch الألمانية، روبرت فالك مؤسس ومالك شركة برمجيات رائدة فى هولندا، ستيف كاندلر مدير العمليات التجارية فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فى Corning Ltd، رامى عاذر، العضو المنتدب فى Papyrus Australia Ltd، كيز تايلور الرئيس التنفيذى لـ ALEC، أندرياس بيكرز الرئيس التنفيذى لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution، زياد عمران المدير الأقليمى لشركة Nalco water، ماركس مولر المدير الإدارى Toennjes، ينس ساس شريك إدارى فى Implantcast GmbH، سورجيت سينغ، مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox؛ السيد سولومون الفيز الرئيس التنفيذى لشركة لافارج مصر LaFarage Egypt، ديدر مارسيل مدير التسويق بشركات Dieffenbacher.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الاجتماع جاء للوقوف على الترتيبات النهائية لجلسة "شركاء النجاح" لإحدى جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة أن المؤتمر يأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى.

وأكدت أهمية جلسة "شركاء النجاح"، حيث ستتضمن آراء وشهادات الخبراء الأجانب المشاركين بالمؤتمر حول آداء الاقتصاد المصرى، ودور الدولة المصرية فى دعم المستثمرين الأجانب، خاصة وأن عددا منهم لديهم مشروعات قائمة فى مصر، مضيفة أننا حرصنا على تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على طبيعة العمل بهذه المؤسسة المهمة.

وقالت إن الجلسة ستكون فرصة مهمة تجمع بين عدد من الوزراء المعنيين بملف الاستثمار والصناعة ومجموعة من الخبراء الأجانب المتخصصين فى عدد من المجالات، للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة حاليا، وبرامج الحكومة المصرية لدعم المستثمرين الأجانب خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار الصناعى، مما يساعد فى عقد شراكات مستدامة مع الحكومة المصرية.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بحضور ومشاركة عدد كبير من أبناء مصر الخبراء والعلماء ورجال الأعمال المقيمين بالخارج وممثلى الشركات العالمية سيتيح فرص واعدة لإستعراض الإمكانات التصنيعية التى تمتلكها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات وخصوصا تلك التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وقدرات تكنولوجية عالية جاذبة للاستثمار، مضيفا أن "مصر تستطيع بالصناعة" سيتمتع بأهمية كبيرة تتمثل فى الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج التى اكتسبوها خلال فترة عملهم فى مختلف الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا التى يعملون بها بالخارج للمساهمة فى توطين الصناعة بمصر.

وأعرب الوزير مرسى عن جاهزية واستعداد وزارة الإنتاج الحربى للمشاركة فى "مصر تستطيع بالصناعة" مثلما تم المشاركة فى الخمس نسخ السابقة للمؤتمر، مشددًا على ضرورة ربط البحث العلمى بتطوير الصناعة وكذا إدماج خبرات أبناء مصر العاملين بالخارج فى عملية التنمية التى تتم حاليا فى الدولة المصرية فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" فى إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التى تسهم بشكل فعال فى عمليات التنمية المرجوة.