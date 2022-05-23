درة المشروعات القومية.. «حياة كريمة» تحقق التنمية المستدامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونوه قاسم، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "8 الصبح" تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن الدول الإفريقية تشيد بتجربة مصر فى مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أن هذه المبادرة تقدم مجموعة من المشروعات تحقق حياة كريمة للمواطنين فى المحافظات.

وأضاف: "إننا وصلنا إلى نهاية العام الأول فى المرحلة الثانية لتطوير الريف المصرى، وسنبدأ فى العام الثانى خلال شهر يوليو، حيث تم تحديد جميع الاحتياجات والخريطة التى يتم السير عليها فى المرحلة الثانية من المبادرة، مستعرضا ما تم تنفيذه حيث جرى إنشاء 130 محطة صرف معالجة للصرف الصحى ومد وتدعيم شبكات الصرف فى 217 قرية، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه لخدمة المناطق المحرومة فى 1051 قرية فى 22 محافظة، و421 مشروع رفع كفاءة محطات صغيرة قائمة بالفعل.

وحول توصيل الغاز الطبيعى، قال قاسم" إنه من المستهدف توصيل الغاز إلى 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية من قرى "حياة كريمة" لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وإدراج القرى ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل فى 1413 قرية لخدمة رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد، علاوة على تطوير خدمة مكاتب البريد على مستوى القرى لتقديم الخدمات للمواطنين".